Netflix onthult lot van Frank Underwood in nieuwe ‘HoC’-teaser

Frank Underwood, het personage van Kevin Spacey in ‘House Of Cards’, leeft aan het begin van het nieuwe en laatste seizoen niet meer. Dat blijkt uit de nieuwste teaser van de Netflix-serie.

Lees ook

Netflix onthult releasedatum állerlaatste seizoen House of Cards’

Tussen zes plankjes

Daarin is te zien dat zijn vrouw Claire Underwood (gespeeld door Robin Wright) zijn graf bezoekt. Het was al duidelijk dat Spacey niet meer terugkeerde in House Of Cards, maar hoe hij uit de serie zou worden geschreven was tot dusver nog niet bekend. Spacey werd vorig jaar door Netflix ontslagen vanwege beschuldigingen van seksueel misbruik.

#MeToo

Het ontslag van Spacey had grote gevolgen voor House Of Cards. Een dag nadat de eerste beschuldigingen over seksueel wangedrag van de acteur naar buiten kwamen, maakte Netflix bekend dat het zesde seizoen van de serie het laatste zou zijn. Toen ook medewerkers van House Of Cards klaagden over Spacey, werd hij de laan uitgestuurd. Vanwege zijn ontslag werd de laatste reeks teruggebracht tot acht afleveringen.

Aftellen

Spacey speelde de manipulatieve politicus Frank Underwood. De laatste reeks van de politieke dramaserie draait om Claire Underwood. Het slot staat vanaf 2 november op Netflix.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Still