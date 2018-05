Lizzy van der Ligt: ‘Vanmorgen heb ik nog gewoon op mijn Uggs-pantoffels het vuilnis buiten gezet’

Ze heeft bijna 300.000 volgers op Instagram, vliegt voor persreisjes de hele wereld over, lanceerde haar eigen kledinglijn en heeft een relatie met Yuki Kempees van dj-trio Kris Kross Amsterdam. Herkent succesnummer Lizzy van der Ligt (27) haar eigen citaten?

‘Een maand geleden moest ik op een zondag filmen in de buurt van Eindhoven. Halverwege de rit stopten de cameravrouw en ik bij een tankstation voor een broodje, want we hadden nog niet echt ontbeten. Daar kwamen we toevallig Arie Boomsma tegen, met wie ik even kletste. Hij vroeg onder meer hoe het met Yuki ging, waarop ik antwoordde dat we bijna samen op vakantie gingen. Aries reactie: ‘Als ik naar je Instagram kijk, ben je altijd op vakantie.’ Zo sta ik dus bekend, maar dat is geen vakantie, dat is gewoon wérk.’

Voor je werk de wereld over reizen: dat klinkt ook best luxe.

‘Tijdens persreizen is altijd één dag gereserveerd voor de fotoshoot, dan heb ik dus al geen vrije tijd. Meestal is zo’n reis volledig volgepland, want de organisatie wil je in twee of drie dagen zo veel mogelijk laten zien. Om 8.30 uur heb je de eerste activiteit en dat gaat de hele dag zo door. Je bent met een groep mensen die je niet kent, maar die wel van je verwachten dat je geïnteresseerd, lief en gezellig bent. En dat de hele dag. Soms heb je lol met de groep waarmee je weg bent, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.’

Hoeveel uur per week ben je bezig met je Instagram?

‘Volgens mijn vriend Yuki dag en nacht. Hij zegt regelmatig dat hij een relatie heeft met een workaholic en dat ik meer keuzes moet maken. Ik snap wat hij bedoelt, want er is eigenlijk geen dag dat ik niet met mijn werk bezig ben. Tegelijkertijd zit ik nog steeds in de vibe dat ik geen keuzes wíl maken, omdat ik alles leuk vind.’

‘Heb ik dit gezegd? Oh ja, dit gaat over Coachella! Je hebt daar een reusachtige afterparty, waar je onmogelijk schijnt binnen te komen. Toen ik er was, kwam Sofia Richie – de dochter van Lionel – er bijvoorbeeld niet in, omdat ze nog geen 21 is. Ik zat er ineens wel, maar eerlijk? Het was helemaal niet chill. Ja, ik stond tussen bekende mensen als Leonardo DiCaprio, Olivia Palermo en dat soort types, maar je moest uren, bijna járen wachten op een drankje. Ik dacht: ik geef het op.’

Hoe glamoureus is jouw leven op een schaal van een tot tien?

Lacht: ‘Vanmorgen heb ik nog gewoon op mijn Uggs-pantoffels het vuilnis buiten gezet, dus dat valt reuze mee. Ik had het er laatst met Yuki over dat het gek is hoe snel je went aan dingen, zoals de super-de-luxe hotelkamers waar ik tijdens persreisjes in slaap. Eigenlijk is dat niet normaal, want als je zelf op je 27e een hotelkamer boekt, kies je er niet een van duizend euro per nacht. Maar het wordt stiekem toch een beetje mijn standaard. Vooral tijdens buitenlandse persreizen kom ik veel meiden tegen die niks meer leuk vinden en over alles klagen: de croissant is te slap, de koffie niet lekker, het uitzicht vanuit de hotelkamer niet goed. Continu zeiken.’

Doe je dat zelf ook weleens?

‘Ik probeer heel erg om dat niet te doen. Dat kost me niet veel moeite, want ik ben van nature een blij, positief persoon. Vliegen we een keer niet businessclass, dan gaan veel meiden helemaal uit hun dak. Ik haal dan gewoon mijn schouders op en denk: ik ben nog hartstikke jong, ik ben geen twee meter tien en het hele vliegtuig zit economy, dus wat maakt het uit? Als ik er maar kom.’

Interview en productie: Fleur Baxmeier Fotografie: Esmée Franken