YES, Lizzie McGuire komt terug

Hey now, Hey now, this is what dreams are made of! We kunnen deze heerlijke guilty pleasure weer volop mee blèren, want Lizzie McGuire komt terug!

Dat maakte Disney bekend op hun eigen beurs D23 en nog leuker Hilary Duff kruipt opnieuw in de rol van de Lizzie. Ze is dus geen tiener meer. Nee, ze is inmiddels bijna dertig en woont in New York.

Iconisch

Hilary vertelde tijdens D23 zelf dat de animatieversie van Lizzie, die in de originele show haar gedachten en gevoelens weergaf, gelukkig ook terugkeert in de nieuwe serie, maar in tegenstelling tot de echte Lizzie nog steeds dertien jaar is.

Lees ook

Hilary Duff voelde zich alleen als jonge moeder

Als eerste

We zullen nog even wachten tot we de serie op onze beeldschermen kunnen bewonderen, maar ook daar hebben we goed nieuws voor je. Disney + wordt in Nederland namelijk al in november uitgerold. Daarmee zijn wij het eerste Europese land die kan genieten van de nieuwe streamingservice.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: GettyImages