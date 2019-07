Zien: Liza Sips geniet van eerste gezinsvakantie naar de zon

De vakantieperiode is aangebroken, en ook Liza Sips en haar verloofde Ralph Manheim zijn met hun zoon Jonah en dochter Charlize het vliegtuig in gestapt. Een beetje spannend is het wel; ze zijn voor het eerst met z’n vieren op vakantie.

“Onze eerste familievakantie naar de zon!”, liet een enthousiaste Liza gisteren weten. De actrice geeft toe dat ze vliegen met twee kinderen niet bepaald ontspannend vindt. “Maar ze deden het hartstikke goed en ze waren superlief!”

Eerste vakantiefoto

Inmiddels is het gezin gearriveerd in de zonovergoten Algarve, een van hun “favoriete plekjes op de wereld”. De eerste vakantiefoto is gemaakt terwijl ze aan tafel bij de azuurblauwe zee zitten. Op Liza’s Instagram Stories is te zien dat het gezin vooral veel op het strand te vinden is.

Happy family

Liza en Ralph zijn sinds begin 2013 samen en vier jaar later verloofd. In april 2016 verwelkomde het stel zoontje Jonah en in de lente van 2018 maakte het stel bekend in verwachting te zijn van de tweede. In augustus is het meisje ter wereld gekomen.

