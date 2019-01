Wat een transformatie: Lisa Loïs showt hoeveel ze veranderd is in 10 jaar

Het is inmiddels alweer tien jaar geleden dat Lisa Hordijk, beter bekend onder de artiestennaam Lisa Loïs, de winst pakte in de talentenshow ‘X Factor’. De zangeres blikt terug op deze periode met een kiekje uit de oude doos.

Dat Lisa een hoop veranderd is met de jaren, moge duidelijk zijn. Zo heeft ze haar zwarte, golvende lokken verruild voor een blonde coupe en is haar neuspiercing verdwenen. Ook is ze heel wat kilo’s kwijt. ‘Ik weet wel waar ik liever naar kijk’, schrijft ze bij de collage.

Allebei prachtig

Hoewel Lisa misschien de voorkeur geeft aan haar uiterlijk van nu, vinden haar volgers haar in beide gevallen mooi. ‘Je bent op allebei de foto’s even knap, hoor!’, luidt een van de reacties. Ook staat er te lezen: ‘Beide prachtig, maar snap je helemaal! Ben zelf van 104 naar 70 kilo gegaan’ en ‘Jeetje, wat een wereld van verschil, knapperd.’

Beeld: ANP, Instagram