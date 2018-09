Lisa Loïs: ‘Ik ben heel gevoelig. Irritant vind ik dat’

Ze viel twee jaar geleden vijfendertig kilo af. En begin dit jaar was zangeres Lisa Loïs (31) haar stem kwijt. Stress. ‘Het is een onzeker beroep, je moet altijd weer afwachten.‘

Lees ook: Tooske Ragas: ‘Ik ben alles geworden wat ik wilde’

Het is niet te zien tijdens de fotoshoot die aan dit interview voorafgaat, maar Lisa Loïs houdt er niet van om gefotografeerd te worden. ‘Midden in de belangstelling staan is eigenlijk niets voor mij. En waar laat ik mijn handen? Ik ben best open en praat makkelijk, maar van mij hoeven mensen niet de hele tijd naar me te kijken. Zodra ik een camera zie, duik ik het liefst weg. Ik vind dat soort aandacht lástig, joh. Echt.’ Aan de buitenkant is die ongemakkelijkheid niet te zien. Sterker: haar stoere Nikes, strakke spijkerbroek en nuchtere oogopslag geven de indruk dat ze helemaal nergens bang voor is, laat staan snel onder de indruk. Maar schijn bedriegt. Want ze vertelt later ook dat ze vroeger al kampte met enorme faalangst. Op de basisschool kreeg ze de hoofdrol in de musical niet, omdat dat volgens de juf niet eerlijk zou zijn tegenover de andere kinderen. ‘Ik zong te goed, of zo. Daar was ik kapot van; ik weet nog hoe oneerlijk ik dat vond. Ik wilde gewoon zíngen. Want dat doe ik het liefst, al zolang ik het me kan herinneren. Als kind stond ik hele dagen in mijn kamertje met de radio mee te zingen. Kwamen de buren weer vragen of het wat zachter kon. Nou, nee dus, ik zong gewoon door. Heel populair waren we daardoor niet, want mijn vader en broer drumden ook nog. Aan playbacken deed ik niet. Ik deed de Spice Girls gewoon live na, met mijn vriendinnen voor de klas. Geen idee hoe dat klonk, maar ik kreeg die meiden wel zover dat ze zongen. Te gek vond ik dat.’ Hoe gaat het met je? ‘Het gaat nu wel weer goed.’

Weer?

‘Kijk, in mijn beroep heb je weinig vastigheid. Het ene moment is het heel druk, het andere moment heb je drie maanden niets te doen. Begin dit jaar was dat laatste het geval en daar had ik last van. Als ik thuiszit, ga ik nadenken en mezelf allemaal moeilijke vragen stellen. Dat gebeurde nu ook en dat ging even mis.’

Was je depressief?

‘Op het randje, eigenlijk. Normaal ga ik gewoon door als het even minder gaat, dan ga ik ervan uit dat het wel weer goed komt. Maar dat lukte nu niet. Ik kon het niet alleen. Ik zat de hele dag in mijn eentje thuis te piekeren: wat wil ik, wat kan ik, ben ik wel gelukkig? Bij mij uitte die stress zich in stemproblemen. Ik dacht nog dat een kno-arts dat wel zou oplossen, maar aan mijn stembanden was niets te zien, dus werd ik doorgestuurd naar een mental coach. Het lag niet aan mijn stem; het was iets psychisch.’

Dat kan?

‘Ja, natuurlijk. Je stem is emotie, je kunt eraan horen hoe iemand zich voelt. Ik voelde me niet goed en dus hield mijn stem ermee op. Ik had alleen nooit gedacht dat mijn psyche zó veel effect op me zou hebben. Ik ben heel kritisch, de lat ligt altijd hoog. Misschien is dat ook wel de leeftijd. Ik hoor soms van leeftijdgenoten dat ze best veel druk voelen sinds ze boven de dertig zijn en dat herken ik wel. Blijf ik doen wat ik doe? Wat kan ik eigenlijk nog meer?’

Lees het volledige interview in Flair, editie 39. Nu in de winkel. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Interview: Liesbeth Smit | Fotografie: Bart Honingh