Zó echt is ‘Mocro Maffia’: BN’ers geschokt door liquidatie advocaat kroongetuige

Bekend Nederland is geschrokken van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum (44) woensdagochtend in Amsterdam. Op sociale media reageren diverse BN’ers met afschuw op het nieuws.

Koelbloedige moord

Volgens ooggetuigen is de advocaat vanmorgen in alle vroegte door een tiener (shock) met twee kogels geraakt. De verdachte, die gehuld in een zwarte hoodie te voet is gevlucht en nog steeds niet gevonden is, zou tussen de zestien en twintig jaar geweest zijn. Wiersum was getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond zijn vrouw bij hem, zeggen buurtbewoners.

‘Stelletje klootzakken’

“Gewoon een advocaat op klaarlichte dag doodschieten. Toevallig ook nog iemand die ik ken uit Groningen”, aldus cabaretier Jochem Myjer in een inmiddels verwijderde tweet. “Maar dat heeft er niets mee te maken. Stelletje klootzakken. Stomme idioten. Keihard aanpakken.”

‘Ongelooflijk dieptepunt’

Presentatrice Hélène Hendriks spreekt van “een ongelooflijk dieptepunt”. “Rust zacht”, schrijft ze. RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink noemt het “afschuwelijk nieuws” en Makkelijk scoren-presentator Jonathan van het Reve zegt: “Dit is echt verschrikkelijk.” Qmusic-dj Domien Verschuuren houdt het kort: “Holy fuck”. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries twittert: “OMG…!!!”

‘Hoe ver gaat dit?’

De Vries’ collega John van den Heuvel zei op Radio 538 dat de liquidatie hem echt aangrijpt “dat nu ook een volstrekt onschuldige advocaat wordt afgeknald”. “Het is bizar. Waar stopt dit? Hoe ver gaat dit?”, vraagt hij zich af.

Liquidatieproces

Wiersum stond kroongetuige Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. De liquidatie vond plaats in het Amsterdamse stadsdeel Buitenveldert. In het voorjaar van 2018, amper een week nadat bekend werd dat Nabil B. als kroongetuige gehoord zal worden, werd zijn broer – die niets met het criminele circuit te maken had – al geliquideerd.

‘Mocro Maffia’ is de keiharde realiteit

De gebeurtenissen doen sterk denken aan de Videoland-serie Mocro Maffia, geïnspireerd op de reeks liquidaties die sinds 2012 in het criminele milieu in Amsterdam zijn gepleegd. Duidelijk wordt dat de verhalen in de Nederlandse topserie – waarvan een tweede seizoen onderweg is – de keiharde realiteit zijn, voor wie nog dacht een fictief verhaal te bingen. Heftig. Heel heftig.

Wat een afschuwelijk nieuws. https://t.co/FPdpcxYwbi — Luuk Ikink (@luuk) September 18, 2019

Dit is echt verschrikkelijk https://t.co/wtvSbRKYYK — Jonathan van het Reve (@JvhReve) September 18, 2019

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert in @1_op_1 op de moord op advocaat Derk Wiersum. 'Het valt mij zeer zwaar. Dit is echt een dieptepunt in wat ik ooit heb meegemaakt.' pic.twitter.com/6cnSk13j25 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) September 18, 2019

Bron: ANP | Beeld: ANP