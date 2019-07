Om déze reden wilde Meghan ondanks verlof per se naar ‘The Lion King’-première

Afgelopen zondag de première van ‘The Lion King’ bijwonen stond bijzonder hoog op het wensenlijstje van Duchess Meghan Markle. Ondanks dat ze officieel nog met zwangerschapsverlof is, wilde ze er per se naartoe. De film is volgens bronnen namelijk heel speciaal voor haar en prins Harry, maar waarom precies?

Queen B

Zondagavond was voor de kersverse ouders van baby Archie extra speciaal. Niet alleen omdat ze voor het eerst kennismaakten met mede-‘royals’ Beyoncé en JAY Z, maar omdat ze een bijzondere connectie met de geliefde Disneyfilm hebben.

Circle of Life

Een royalty-expert verklaart: “Ze hadden één van hun eerste dates in de Afrikaanse savanne, waar de film zich afspeelt.” Harry zou het origineel uit 1993 meer dan twintig keer gezien hebben, laat de vrouw aan Entertainment Tonight weten. “Bovendien zong Elton John tijdens hun trouwerij de beroemde soundtrack van de film, Circle of life“, vervolgt ze.

Zwangerschapsverlof

Fans van het Britse koningshuis waren verrast dat Meghan Markle haar opwachting maakte tijdens de première, aangezien de kersverse moeder officieel nog tot september met zwangerschapsverlof is. “Volgens mij is ze, zoals me is verteld door een hofman van het paleis, bij een handjevol evenementen die ze echt graag wil doen. Zo wil ze Harry steunen, maar verwacht maar niet dat ze snel weer volledig terug is”, aldus de royalty-expert.

