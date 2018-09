Lindsay Lohan onder vuur na bizarre Instagramvideo waarin ze een familie belaagd

Het is bij lange na niet de eerste keer dat actrice Lindsay Lohan (32) in het nieuws komt vanwege vreemd of over de schreef gaand gedrag. Maar wat ze nu heeft gedaan is wel heel bizar.

De Mean Girls-actrice plaatste een live video op Instagram waarin ze in eerste instantie de dakloos ogende familie wil helpen. Ze begint haar video met: ‘Hé iedereen, ik wil je een familie laten zien die ik heb ontmoet. Een Syrische vluchtelingenfamilie waar ik me echt zorgen over maak. Ze hebben echt hulp nodig.’

‘Wil je met me meegaan? Kom met me mee, ik zal voor jullie zorgen,’ gaat ze verder en wendt zich vervolgens tot de kinderen om te vragen: ‘Wil je vannacht in een hotel verblijven? Wil je films kijken? Het zou zo cool zijn om een ​​film te kijken op een tv of een computer.’

De ouders weigeren het aanbod, waarop Lohan vrij agressief reageert: ‘Je zou een hardwerkende vrouw moeten zijn en je zou moeten doen wat je kunt, voor je kinderen, zodat ze een beter leven hebben. Als iemand hen een huis en een bed aanbiedt, wat ik doe op dit moment, geef het dan aan hen. Ze komen bij je terug.’ Maar het wordt nog erger. ‘Ik zal niet weggaan voordat ik je meeneem. Nu weet ik wie je bent. Fuck niet met mij.’ Op dit punt besluit het gezin op te staan ​​en weg te lopen.

Lohan blijft filmen terwijl ze het gezin volgt, schreeuwend in een nep Midden-Oosters accent. Ze blijft herhalen dat ze hen niet met rust zal laten tot de kinderen met haar mee gaan. Tegen het einde van de video lijkt Lohan te grijpen naar een van de handen van de kinderen, waarop de moeder Lohan lijkt te slaan. Op dat moment draait de actrice, nu huilend, de camera op haar gezicht om te zeggen dat ze in shock is. Een zichtbaar aangeslagen Lohan blijft achter. Het gezin loopt daarna weg.

De reacties op Twitter zijn niet mals. Lohan wordt onder meer beschuldigd van poging tot ontvoering. Ook gaan de geruchten dat ze in de video onder invloed zou zijn van drugs. Zelf heeft Lindsay vooralsnog niet verder op de beelden gereageerd.

Lindsay Lohan live streaming herself chasing a homeless syrian family accusing them of trafficking children is probably the weirdest content to come out of 2018 yet — Sean Talbot (@STalbots) September 29, 2018

I watched the entire video and there’s no excuse for what Lindsay Lohan did. That was just awful. — Daniel Wayne (@thirsty_gay_guy) September 29, 2018

