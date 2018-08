Linda én Johnny de Mol tot tranen geroerd in ‘Linda’s Zomerweek’

Johnny de Mol gaf zijn tante Linda voor haar vijftigste verjaardag een lied cadeau. ‘Ik vond in een laatje een liedje dat opa had geschreven en ben daarmee naar John Ewbank gegaan’, vertelde Johnny in Linda’s Zomerweek, het programma van zijn tante Linda de Mol, waarin hij te gast was.

‘Nou is John Ewbank meestal niet zo snel met het maken van een lied, maar de volgende dag had hij het al klaar’, zei Johnny. Op de verjaardag van Linda verraste hij haar met het lied, dat daar door Marco Borsato werd gezongen. ‘Het was een mooi cadeau. Op je verjaardag, zonder opa en oma, maar zo waren ze er toch bij.’

Ontroerd

‘Het was het allermooiste cadeautje’, herinnert Linda zich. Het lied ‘Hoeveel ik van je hou’ werd aansluitend live in de studio gezongen door Elske deWall, die iedere aflevering van Linda’s Zomerweek de favoriete liedjes van de gasten zingt. Tijdens het optreden hadden zowel de presentatrice als haar neefje moeite om het droog te houden.

