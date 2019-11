Linda de Mol na 12 jaar weer verliefd: ‘Ik heb vlinders in mijn buik’

Linda de Mol (55) is al jaren samen met componist Jeroen Rietbergen (48), maar de twee hebben elkaar sinds kort weer helemaal gevonden. De presentatrice geeft toe weer vlinders in haar buik te hebben. “Ik ben gewoon weer verliefd op mijn eigen vent.”

In Ladies Night – de talkshow van Merel Westrik (40) vertelt Linda over haar recente trip naar India. Samen met haar geliefde Jeroen genoot ze van de reis die al een hele tijd bovenaan hun travel bucketlist stond.

Vlinders

Het hoogtepunt van de vakantie? Dat was volgens de presentatrice met stip het feit dat zij en Jeroen elkaar weer helemaal gevonden hebben. “Het leuke is dat ik niet thuiskwam met een buikvirus, maar met vlinders in mijn buik”, aldus Linda. “Dat is toch een hoogtepunt. We hadden het zo leuk.”

Tijd voor elkaar

Even hadden Linda en Jeroen weer écht tijd en aandacht voor elkaar, waardoor de liefde weer is opgebloeid. “We hadden tijd om lekker te kletsen”, vertelt ze. “En ik dacht de hele tijd: wat is-ie toch leuk. We hebben elkaar helemaal gevonden in India (…) En dat is ontzettend leuk na twaalf jaar.”

Ander seksleven

Ongeveer een jaar geleden biechtte Linda in haar eigen magazine op dat de seks met Jeroen niet meer was zoals in het begin. “Toen zat ik ’s nachts om half twee gedoucht en geparfumeerd op hem te wachten met een wijntje, zonder een seconde na te denken over de wekker die zes uur later zou gaan”, aldus de blondine destijds. Maar dat het veranderd was, vond ze absoluut geen ramp. “Het feit dat ik af en toe herniaklachten heb en dan eerst druk in de weer moet met allemaal kussens werkt ook niet lustbevorderend, vrees ik.”

Lees ook

Linda de Mol heeft ‘rijkdomschaamte’: ‘Ik heb gewoon heel veel mazzel’

Gouden tip

Daarbij gaf Linda haar lezeressen hét advies om je seksleven alsnog spannend te houden. En volgens de presentatrice zit dat geheim niet in een kast vol seksspeeltjes of latex jurkjes, maar is dít de gouden tip.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: ANP