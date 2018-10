Oeps: Linda de Mol verklapt per ongeluk wanneer Johnny gaat trouwen

Dat Johnny de Mol in het huwelijksbootje stapt met zijn geliefde Anouk van Schie, weten we al een tijdje. Maar wanneer het huwelijk gaat plaatsvinden, valt nog over te twisten. Tot nu, want zijn tante Linda heeft haar mond voorbij gepraat.

Lees ook: Smelten: Johnny de Mol post aandoenlijke nieuwe vader-en-zoon-foto

Op een paar plannen na hebben Johnny en Anouk bewust weinig losgelaten over hun grote dag; zo hebben ze al die tijd hun lippen stijf op elkaar gehouden wat betreft de trouwdatum. Maar nu weten we dankzij Linda de Mol tóch wanneer het feest gaat plaatsvinden.

Tijdens een interview met Antoinnette Scheulderman op haar eigen LINDA.festival – dat afgelopen weekend plaatsvond – vertelt de presentatrice het volgende: ‘Het is niet zo dat we de deur bij elkaar plat lopen, want we zijn heel druk. Maar volgende week zijn we weer allemaal bij elkaar, want Johnny gaat dan trouwen, eindelijk.’ Volgens NU.nl heeft ze daarmee een belangrijk detail onthuld dat eigenlijk niet mocht uitlekken.

Verder laat Linda in het interview weten dat Anouk een aanwinst is voor de familie. ‘Johnny heeft er lang over gedaan, maar hij heeft eindelijk wel een hele, hele leuke’, zegt ze.

Trouwlocatie

Waar Johnny en Anouk elkaar het jawoord zullen geven, is niet bekend. Wel weten we dat de bruiloft in het buitenland zal plaatsvinden, ‘op een locatie die voor de familie belangrijk is’, aldus Johnny zelf in een eerder interview.

Eind april werd de liefde tussen de twee al bekroond met een prachtige baby, genaamd Johnny.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 24 Apr 2018 om 12:47 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl | Beeld: ANP