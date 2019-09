Hóe dan?! Linda de Mol getransformeerd tot Kim Kardashian (en het resultaat is bizar)

Linda de Mol en Kim Kardashian zijn twee tv-kijkcijferkanonnen, maar verder zijn er amper gelijkenissen te vinden. Toch toverde Linda haarzelf om tot de Amerikaanse realityster voor de nieuwe cover van haar lijfblad LINDA.

Een perfect ‘Molmodel’

Als thema heeft de nieuwe LINDA. ‘De Schaamte Voorbij’. En omdat Kim Kardashian haar hele leven op tv en Instagram knalt, was zij het perfecte rolmodel voor Linda. Voor even dan…

‘Megalippen en een kakstrakke kaaklijn’

“Ik denk dat je je, toen je dit nummer kocht, even hebt afgevraagd: hè, is dit Linda? What happened? Ik zal je vertellen what happened”, schrijft ze in haar editorial. “Die geboetseerde neus, geshapete wenkbrauwen, megalippen en kakstrakke kaaklijn, hoge joekels van borsten, hoe gingen we dat in godsnaam doen?”

‘Ben jij dat? Wat freaky’

Make-up artiest David Koppelaar deed het gewoon! Met elastiekjes haalde hij de plooien uit Linda’s huid, hij lifte haar wenkbrauwen, gaf haar een nieuwe neus, nieuw haarstukje en een nieuwe push-up beha. Linda de Mols man Jeroen was een van de eersten die het resultaat mocht zien. “Wat? Ben jij dat? Wat freaky”, appte hij terug.

Nieuwe LINDA en nieuwe SBS 6

De nieuwe LINDA. ligt nu in de winkels en op tv kan je Linda de Mol tegenwoordig vinden op SBS 6, ’s zaterdags om 20.00 uur met Ik Hou van Holland en iedere zondagavond met Miljoenenjacht. Ook plant ze hele nieuwe programma’s op Net5, zoals een talkshow met Merel Westrik.

