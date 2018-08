Linda de Mol reageert vol verbazing op haar vermeende relatie met Ed Nijpels

Hij hield het lang geheim, maar ruim 30 jaar later besloot Ed Nijpels tóch uit de school te klappen over hun romance. ‘Mijn eerste relatie in de mediawereld was met Linda de Mol’, aldus de voormalig politicus in EenVandaag. Linda gaf al kort aan nergens van af te weten, maar laat nu weten ‘serieus verbijsterd’ te zijn.

Lees ook: Jaaa! Dit is de topcast van deze heerlijke nieuwe Linda de Mol-film

Uit het verhaal van Ed blijkt dat hij Linda leerde kennen tijdens de uitreiking van de Edisons. ‘Ik was toen fractievoorzitter, en reikte de Edisons uit. Het was in 1983’, onthulde hij. ‘Linda was toen een jaar of 20, ik was 32. Zij overhandigde op het podium de bloemen. Zo heb ik haar leren kennen.’

Verbijsterd

Volgens de woordvoerder van Linda de Mol is het ‘onzin’ en zelf zegt Linda totaal verbaasd te zijn. ‘Een relatie? Ik ben echt serieus verbijsterd door deze opmerking’, aldus de presentatrice. ‘Ik ben één keer op zijn uitnodiging, ik was een jaar of 19, woonde nog thuis, met hem uit eten geweest. Zijn chauffeur kwam me ophalen. We hadden elkaar ontmoet bij een prijsuitreiking van Conamus waar mijn vader directeur van was. Ik had verteld dat ik auteursrecht wilde gaan studeren en hij zei dat hij me daarbij misschien kon helpen met interessante informatie vanuit zijn beroep. We hebben op zich een leuke avond gehad, maar ik was 19! Daar is het ook volledig bij gebleven. Een relatie is echt wel iets heel anders en dan een etentje in mijn optiek. Heel, heel erg raar dit.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weekend Online | Beeld: ANP