Linda de Mol openhartig over haar aanranding als tiener

Linda de Mol is op 15-jarige leeftijd aangerand in de brandgang naast haar huis, zo schrijft ze in een openhartige column in haar eigen magazine LINDA. ‘Hij duwde me de heg in, zijn handen waren overal en hij rukte mijn blouse kapot.’

Lees ook: Linda de Mol maakt hilarische verspreking in ‘Miljoenenjacht’ en kijkers gaan stuk

In de column schrijft de presentatrice dat een van haar vriendinnen het vanuit de schuur zag gebeuren. ‘Ze begon zo te gillen dat hij me losliet en wegrende.’ Uiteindelijk deed Linda samen met haar moeder aangifte van de aanranding; twee dagen later werd er een man opgepakt die toegaf aan haar gezeten te hebben. Na nader onderzoek bleek dat toch niet te kloppen. ‘Hij had zo veel vrouwen lastiggevallen dat-ie blijkbaar niet eens meer wist wie niet en wie wel.’

#metoo

Omdat de nieuwe editie van LINDA. in het teken staat van #metoo heeft ze haar verhaal gedeeld. Daarnaast merkt ze op dat seksueel overschrijdend gedrag en misbruik ‘overal en op heel grote schaal plaatsvindt’. Er zou meer aandacht aan moeten worden besteed op scholen, vindt de presentatrice. ‘Kinderen leren de biologische feitjes en worden gewaarschuwd voor ongewenste zwangerschappen en geslachtsziektes, maar met elkaar praten over wanneer iets ongewenst is of wat als onprettig of bedreigend of vernederend wordt ervaren, ho maar.’

Bron: Libelle.nl, AD.nl | Beeld: ANP