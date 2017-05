Linda de Mol onthult: is ze op gewicht gebleven na het lijnen?

Heel Nederland keek toe hoe Linda de Mol de strijd aan ging tegen de kilo’s. Na zes weken zweten in de sportschool en maximaal 1500 calorieën per dag, is de blondine zes kilo kwijt. Maar is ze nog steeds op gewicht na de lijnperiode? Linda onthult het op haar website.

Échte uitdaging

De presentatrice begon met een gewicht van 82 kilo. Daar is dankzij het lijnen zes kilo vanaf. Maar de échte uitdaging begint na het lijnen. Houd je het vol af val je weer terug in je oude gewoontes? Linda geeft voor het eerst sinds de lijnperiode een update.

Op gewicht

De presentatrice is niet meer afgevallen. “Maar gelukkig óók geen gram aangekomen,” onthult Linda. Klaar met lijnen is ze echter nog niet, ze wil voor haar vakantie naar Portugal nog twee kilo afvallen. Op vakantie let ze dan weer minder op. “Ik ga een paar dagen weg met mijn vriendinnen, dan laat ik het effe los. Maar daarna ga ik weer proberen een paar weken vol in het regime te duiken van vier uur sporten en maximaal 1500 calorieën per dag.”

Geen kledingcrisis

Linda plukt de vruchten van haar lijnperiode. “Ik paste door mijn min zes kilo eindelijk moeiteloos in mijn Claes Iversen-jurk die al maanden in de kast hing. Zowaar een keer geen kledingcrisis en zweet op mijn bovenlip, maar een passende jurk,” aldus de BN’er.

