Linda de Mol is helemaal klaar voor het nieuwe tv-seizoen

De zomervakantie is over en de meesten moeten weer hard aan het werk. Zo ook Linda de Mol. Na een vakantie in Portugal is ze helemaal klaar voor een nieuw televisieseizoen bij haar nieuwe werkgever Talpa. “Het was heerlijk, heel relaxed”, vertelt Linda.

De 55-jarige presentatrice trapt zaterdagavond op SBS6 af met Ik Hou van Holland. Daar ging bijna een hele maand vrij aan vooraf, en dat was nodig ook. “Daar was ik even aan toe, helemaal in het jaar dat ik van zender verhuisde”, bekent De Mol.

Niets doen

Het vakantie vieren ging haar eigenlijk nog goed af ook en zorgde er bovendien voor dat ze met frisse ideeën terugkwam. “Ik merkte dat ik het ‘even-helemaal-niets-doen’ echt wel tot kunst wist te verheffen. Het is een kwestie van je hoofd leegmaken en dan merk je vanzelf dat het creatieve deel van je brein na een tijdje vanzelf weer begint te borrelen en je weer leuke nieuwe ideeën krijgt.”

Kijkcijfers

Al die creatieve ideeën moeten vervolgens gebruikt worden om het uiteindelijke doel te bereiken. “Mijn opdracht is om marktaandeel van SBS6 te laten stijgen en dat zou moeten kunnen lukken”, aldus De Mol. “We hebben bij SBS niet de illusie RTL nu al te kunnen verslaan. Maar als we in de buurt van een miljoen kijkers komen, is dat al een grote stap voorwaarts.”

De Mol beseft dat Ik Hou van Holland op de zaterdagavond “hele pittige” concurrentie heeft van Dancing With the Stars (RTL 4) en Beste Zangers (NPO 1). Toch is ze niet bang om de strijd aan te gaan. Dat de eerste slag dan niet meteen gewonnen wordt, is dan niet erg. “Ik ben met meer dan 900.000 kijkers al hartstikke blij.”

Bron: ANP | Beeld: ANP