Linda de Mol koopt prachtig huis voor dochter Noa en wij zijn helemaal niet (ahum) jaloers

Linda de Mol heeft voor haar dochter Noa (18) een dubbel benedenhuis gekocht in het centrum van Amsterdam. Het optrekje is 143 vierkante meter, meldt de website Bekendeburen, waarop het jaloersmakend mooie en volledig gerenoveerde pand van binnen én buiten te bewonderen is.

Het huis, met onder meer een gave bakstenen muur, prachtige houten vloer, openhaard en stoere zwarte kozijnen, beschikt over vier kamers, twee balkons en een patio. Een keuken zit er nog niet in, die moet nog worden geïnstalleerd. Linda betaalde volgens de website 875.000 euro, minder dan de vraagprijs van 899.000 euro. De achttienjarige Noa is op papier voor eenderde eigenaar van de woning.

In 2016 hielp de presentatrice, die zelf in ook zoon Julian aan een huis in de hoofdstad; hij kreeg een prachtappartement van 148 vierkante meter, waarvoor Linda 950.000 euro neertelde.

Noa slaagde afgelopen zomer voor haar eindexamen van de middelbare school:

