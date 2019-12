Dít is de enige man met wie Linda de Mol ooit trouwde (en Sander en Jeroen zijn het niet)

Linda de Mol is al jarenlang gelukkig met componist Jeroen Rietbergen. Daarvoor had ze een relatie met regisseur Sander Vahle, met wie ze twee kinderen kreeg. Maar met slechts één geliefde stapte ze in het huwelijksbootje en dat is geen van bovengenoemde mannen…

Vier jaar getrouwd

Linda gaf op 23 augustus 1991 op 27-jarige leeftijd het jawoord aan juwelier Fred Reuter, haar jeugdliefde. Na een huwelijk van vier jaar was de koek op. In juni 1995 vroegen ze de scheiding aan. Kort daarna ontmoette de presentatrice de vader van haar kinderen, Sander.

Linda’s controledrang

Dat ook die relatie geen stand hield, kwam voor haar ex-man destijds niet als een verrassing. “Ik geloof niet dat haar overvolle agenda de reden is dat ze uit elkaar zijn”, vertelde hij in 2007 aan Story. Haar controledrang zou de reden van de breuk zijn. “Linda wil altijd de touwtjes in handen hebben. Ze controleert alles.” Hij voegt er aan toe dat zijn ex en haar partner wellicht het ideale gezin vormen, maar dat hij nooit in dat droomplaatje heeft geloofd. “Volgens mij is er al langer iets mis in hun relatie. Ik vond het ook altijd al raar dat ze nooit zijn getrouwd, terwijl ze wel kinderen hebben.”

Geen herkenning

Toen Linda achttien jaar na de scheiding toevallig op hetzelfde terras zat met haar ex-man, herkende ze hem niet. Haar huidige partner Jeroen had het meteen door. “Je ziet het niet hè? Zeker je lenzen niet in”, zei hij tegen haar. Linda probeert het in haar column goed te maken met Fred. “Als je dit leest, bij deze sorry! Als ik je de volgende keer tegenkom, zeg ik gewoon hallo en vraag hoe het gaat.”

Tweede huwelijk?

Fred is getrouwd met Call TV-presentatrice Gisela Otto, met wie hij twee zoons heeft. Sinds 2007 is Linda gelukkig met Jeroen, maar er zijn geen trouwplannen. “Ik ben 52 en zie het mezelf niet meer doen”, gaf ze in 2017 toe op het LINDA.festival.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders, ANP