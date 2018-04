Linda de Mol over de geboorte van baby Johnny: ‘Toen ik het hoorde, was ik meteen in tranen’

Johnny de Mol is gisteren voor het eerst vader geworden. Linda de Mol is dolblij voor haar neef. ‘Toen ik het hoorde, was ik meteen in tranen’, aldus Linda.

De presentatrice was net geland op Schiphol toen ze het blijde nieuws over de geboorte van haar achterneefje, die ook Johnny heet, hoorde. Linda kan haar geluk niet op. ‘Het is een prachtige baby’, zegt ze over de baby van Johnny en zijn verloofde Anouk. Volgens LINDAnieuws.nl heeft ze een traantje weggepinkt.

Opa

John de Mol is voor het eerst opa geworden én hij viert vandaag zijn 63ste verjaardag. ‘Dit is het allermooiste cadeau dat je kunt krijgen’, aldus de presentatrice.

Een bericht gedeeld door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 24 Apr 2018 om 12:47 (PDT)

Bron: LINDAnieuws.nl | Beeld: ANP, Instagram