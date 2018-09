Lilian Marijnissen: ‘Den Haag lijkt soms wel een andere wereld’

Als partijvoorzitter van de SP maakt Lilian Marijnissen (31) lange dagen. In het weekend gaat ze naar Oss om te stappen met haar vriendinnen. ‘Mannen zijn soms een beetje bang voor mij omdat ik zo ambitieus ben.’

‘Hebben jullie hier ook een paard? Dan moet ik zo even gaan kijken,’ zegt Lilian verheugd als ze een stal ontdekt. Voor de fotoshoot hebben we afgesproken op een boerderij in Brabant, niet al te ver van haar woonplaats vandaan. Ze is gek op paarden, vertelt de partijleider van de SP even later achter een kop thee, altijd al geweest. En op honden, vooral op haar eigen hond Laika. ‘Meestal zie ik haar alleen in het weekend, want doordeweeks verblijf ik in Den Haag. Daar heb ik een prima appartementje om te slapen, maar het is toch anders dan mijn eigen huis in Oss. Tijdens het reces sliep ik wel elke nacht in mijn eigen bed. Dat voelde toch een beetje als vakantie, ook al gingen de fractievergaderingen op dinsdag gewoon door en is de zomer een mooie tijd om het land in te gaan voor werkbezoeken.’

Was je toe aan een moment voor jezelf?

‘Om eerlijk te zijn vond ik dat wel prettig. Het is voor mij zo’n hectisch jaar geweest, met alles wat er is gebeurd: ik ben Kamerlid geworden en vlak daarna fractievoorzitter. Ik vond het heerlijk om even wat dingen te doen waar ik de rest van het jaar niet aan toe kom. Dat je gewoon even iets léúks kunt lezen, een vrouwenblad in plaats van een dik dossier. Daar heb ik nooit tijd voor, maar ik vind het wel heel prettig om te doen.’

In december ben je een jaar partijleider van de SP. Valt het mee of tegen?

Er valt een korte stilte. ‘Eeehm… Goeie vraag. Het is denk ik zoals ik had verwacht, maar daar zeg ik meteen bij dat ik had verwacht dat het pittig zou zijn. In die zin valt het dus niet mee of tegen omdat ik me erop had voorbereid. Dat komt ook doordat ik al Kamerlid was en mijn vader fractieleider van de SP is geweest. Ik wist daardoor waar ik aan begon en ook dat het zwaar zou worden. Partijleider ben je zeven dagen per week, 24 uur per dag, want de actualiteit stopt nooit. Niet dat ik daar altijd iets mee moet, maar vaak ook wel.’

Is het lastig dat iedereen de hele tijd iets van je wil?

‘Dat vind ik niet per se moeilijk, maar ik voel best de verantwoordelijkheid. Ik ben gestart als cao-onderhandelaar bij de vakbond en heb veel acties gevoerd voor vrouwen in de zorg. Daarna werd ik Kamerlid woordvoerder zorg, waarbij ik me ook vastbeet in het onderwerp. Ik was overal en ik had veel contacten. Als fractievoorzitter voelt dat heel anders, want die functie is veel breder. Je bent eindverantwoordelijk voor alles en iedereen: de lange termijn, het grote verhaal, de mensen die bij de SP werken, het imago van de partij, dat het intern allemaal goed loopt. Dat komt er allemaal bij, naast het feit dat je als partijleider veel meer in de media bent dan als een van de veertien Kamerleden. Je moet je ook veel meer tot die media verhouden en nadenken hoe je daarmee omgaat.’

