‘SP-partijleider Lilian Marijnissen en vriend Bart Nolles klaar voor volgende stap in relatie’

Een aantal maanden geleden bevestigde SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen (33) haar relatie met RTL-presentator Bart Nolles (37), middels een romantisch kiekje op Instagram. En inmiddels is het tijd de hoogste voor een volgende stap.

Lilian en Bart gaan namelijk… samenwonen! De RTL-presentator zou dit buiten het zicht van de camera’s aan collega Jan hebben verteld, maar was vergeten te melden dat hij het niet aan de grote klok hoefde te hangen. En dat heeft hem een hoop spijt opgeleverd, gezien Jan in Veronica Inside ineens verklapte dat ‘Bartje’ – zoals de voetbalanalist hem liefkozend noemt – binnenkort gaat samenwonen met Lilian. Oeps…

Wat zegt Bart?

Zelf zegt Bart er het volgende over: “Ik ga dit niet bevestigen of ontkennen”, aldus de presentator tegenover Story. “Lilian en ik hebben ervoor gekozen om ontwikkelingen in ons privéleven voor ons te houden.” Volgens het weekblad mag aangenomen worden dat het liefdesnieuws klopt, gezien Jan bekendstaat als een eerlijke man en Bart de woorden van zijn tv-vriend niet ontkracht. Waar de twee gaan samenwonen, is echter niet bekend.

