‘Riverdale’-ster Lili Reinhart doet boekje open over relatiestatus Cole Sprouse

Eind juli werden fans van ‘Riverdale’ opgeschrikt door een hartverscheurend nieuwtje: Cole Sprouse (27) en Lili Reinhart (22) – beter bekend als Jughead en Betty in de Netflix-serie – zouden uit elkaar zijn. Niet veel later maakten de twee een einde aan de klinkklare onzin door een rake post op Instagram te plaatsen. Maar wat is de status nu? De blondine doet uit de doeken over hun relatie.

Om alle Riverdale-fans maar gelijk gerust te stellen: Cole en Lili zijn nog steeds een setje. In een interview met Coveteur vertelt de actrice dolgelukkig te zijn met haar vriend, en verklapt ze dat het op de planning staat om samen Halloween te vieren.

Duo

In hetzelfde gesprek onthult ‘Betty’ dat de kostuums al in de maak zijn. Hoe het koppel verkleed gaat? “Ik ga niet verklappen wat we aantrekken, maar het is een duo van tv”, aldus Lili. Waarschijnlijk is het wel een look waarvoor ze los moet gaan met make-up, iets waar de actrice wel raad mee weet. “Ik ben een beetje geswitched van special effects make-up naar het schilderen van gezichten. Dat heb ik vroeger ook veel gedaan”, onthult ze. “Nu heb ik er niet echt meer tijd voor, klinkt stom, maar het is echt zo. Het vergt heel veel tijd om te doen.”

Roddel

Het gerucht over de relatiebreuk van Lili en Cole ontstond na de filmconventie Comic-Con in San Diego, waar beiden in juli aanwezig waren voor een panel over Riverdale. Insiders wisten erna aan US Magazine te vertellen dat Cole op een feestje had gezegd dat hij en Lili uit elkaar waren.

Liefde

Lili en Cole zijn sinds juli 2017 een stelletje, maar maakten hun relatie pas een jaar later wereldkundig op Instagram. Ook in Riverdale zijn de twee nog samen (#Bughead). Over een paar weken (bijna al!) kunnen we weer van het setje genieten in een gloednieuw seizoen.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP