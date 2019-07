Cry me a River(dale): ‘Lili Reinhart en Cole Sprouse uit elkaar’

Het is altijd even slikken als je favoriete on én off screen-couples in het echte leven een punt achter hun relatie zetten. Vandaag moeten ‘Riverdale’-fans eraan geloven: acteurs Lili Reinhart en Cole Sprouse (Betty en Jughead in de serie) zijn niet langer een stel. Dat weet Us Magazine te melden.

Bye bye Bughead

De twee waren dit weekend op filmconventie Comic-Con in San Diego voor een panel over de show, maar insiders vertellen het blad dat ze Cole (die je waarschijnlijk nog kent van déze kinderserie) op een feestje hebben horen zeggen dat hij en Lili uit elkaar zijn. De twee sterren hebben dit zelf nog niet aan de media bevestigd.

Instant afkicken

De twee sterren waren sinds de zomer van 2017 samen en doken dan ook geregeld op in elkaars Instagramposts. Lili grapte daar zondag nog over de vriendschap tussen Cole en Riverdale-collega KJ Apa. Ze zat tussen de twee tijdens het panel op Comic-Con, en plaatste een foto waarop de twee achter haar rug een gesprek voeren. “Zet me alsjeblieft nooit meer tussen deze twee neer”, schreef ze bij een foto.

In ‘Riverdale’ zijn Betty en Jughead voorlopig nog wel een setje. De serie keert op 9 oktober terug op Netflix met een hagelnieuw, vierde seizoen.

Dit bericht bekijken op Instagram Quite actually the only thing keeping me sane is @lilireinhart Een bericht gedeeld door Cole Sprouse (@colesprouse) op 14 Feb 2019 om 9:14 (PST)

Bron: ANP | Beeld: ANP