‘Riverdale’-stel Lili Reinhart en Cole Sprouse helpt breukgeruchten de wereld uit met treffende posts

Begin deze week brak het hart van menig ‘Riverdale’-fan toen het gerucht ging dat Lili Reinhart en Cole Sprouse – beter bekend als Betty en Jughead – een punt achter hun relatie zouden hebben gezet. Maar het verdriet hoefde gelukkig niet lang te duren, want de twee hebben nu zelf een einde gemaakt aan de klinkklare onzin.

De 22-jarige actrice en de 26-jarige acteur, die in Riverdale ook een setje zijn, plaatsten donderdag allebei een post op Instagram waarin ze het gerucht belachelijk maken. “BREAKING. Een betrouwbare bron heeft bevestigd dat jullie er geen zak van af weten”, schreef Lili. Haar vriend voegt hieraan toe: “Cole Sprouse en Lili Reinhart verorberen het vlees van ‘betrouwbare bronnen’ als brandstof voor hun bacchantische seks-sekte.”

Social media

De twee schreven hun reactie bij een foto van de cover van het tijdschrift W waar ze samen op staan. In een gezamenlijk interview in het blad spreken ze over hun relatie en waarom ze er bewust voor kiezen er niet te veel over te praten of over te posten op social media.

Roddel

Het gerucht over de relatiebreuk van Lili en Cole ontstond na de filmconventie Comic-Con in San Diego, waar beiden afgelopen weekend aanwezig waren voor een panel over Riverdale. Insiders wisten erna aan US Magazine te vertellen dat Cole op een feestje had gezegd dat hij en Lili uit elkaar waren.

Lees ook

Liefde

Lili en Cole zijn sinds juli 2017 een stelletje, maar maakten hun relatie pas een jaar later wereldkundig op Instagram. Ook in Riverdale zijn de twee nog samen (#Bughead). Over een paar maanden, vanaf 9 oktober om precies te zijn, kunnen we weer van het setje genieten in een gloednieuw seizoen.

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram