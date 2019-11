Lil’ Kleine doet boekje open over ‘The Voice’-ruzie met Anouk

Met een gloednieuw seizoen van ‘The Voice of Holland’ in aantocht, gaat het dit keer helaas niet over de steengoede blind auditions die ons te wachten staan, maar vooral over de ruzie tussen coaches Lil’ Kleine (25) en Anouk (44). Er zou een akkefietje zijn ontstaan tussen de twee tijdens de opnames, wat uitgelopen zou zijn op een scheld- én vechtpartij. De rapper heeft inmiddels zelf gereageerd op alle geruchten.

Waar presentatoren Chantal Janzen (40) en Martijn Krabbé (51) eerder al uit de school klapten over de ruzie, doet Lil’ Kleine zelf nu ook een boekje open. Het gerucht gaat dat er een scheld- én vechtpartij heeft plaatsgevonden op de set en de opnames daarom stil moesten worden gelegd. Eén ding wil de jongste coach van The Voice of Holland meteen de wereld uit helpen: “Gevochten is niet waar”, zegt hij in De Coen en Sander Show op Radio 538.

Niet uit op ruzie

Heel veel meer wil Lil’ Kleine er niet over kwijt. “Ik wil me focussen op The Voice. Ik ben helemaal niet uit op ruzie”, laat hij weten. “Ik vind dat de media zich genoeg hebben geuit, ik vind dat Anouk zich genoeg heeft geuit en daar laat ik het lekker bij. Als je maar weet dat ik niet voor de ruzie kom, maar gewoon voor The Voice.”

Afmaken

Dj Barend van Deelen kan het niet laten om te vragen of het om een publiciteitsstunt gaat. “Ik ga me er verder niet over uitlaten”, aldus de rapper. “Ik focus me lekker op The Voice, het tiende seizoen.” Als het aan hem ligt, komen er geen vervangende coaches. Hij zegt de reeks tot nu toe met veel plezier gemaakt te hebben en het ook af te maken. “Met zijn allen!”

Uitgesproken mening

Ook Martijn Krabbé heeft in de talkshow van Beau van Erven Dorens (48) opnieuw gesproken over de ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine. “Het probleem is, je nodigt die coaches uit omdat ze een uitgesproken mening hebben die je ook wil horen. Wat er is gebeurd, is dat die twee ruzie hebben gekregen waarbij er ook gescholden is. Anouk zei daarna ‘ik hoef niet meer samen met hem in een ruimte te zijn’. Maar Anouk moet zeggen dat ze daarboven staat.”

Komt wel goed

Talkshowhost Beau vraagt hem dan of Lil’ Kleine niet zijn excuses moet aanbieden. “Ja, maar het is de vraag of zij daar voor open staat.” Toch verwacht Krabbé wel dat het allemaal wel goedkomt als na een aantal weken ook de liveshows van start gaan. “Dat gaat ook wel gebeuren”, denkt hij.

