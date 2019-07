Zien: Lil’ Kleine poseert vol trots met zoontje Lío

Het is alweer bijna twee maanden geleden dat Lil’ Kleine en Jaimie Vaes de trotse ouders werden van zoontje Lío. Maar foto’s delen van zijn spruit, doet de muzikant maar zelden. Gelukkig vond hij het nu *smelt* weer de hoogste tijd.

Op een gloednieuwe zwart-witfoto is te zien hoe Lil’ Kleine zijn baby in zijn armen houdt; met een tweede kiekje toont hij de liefde voor de moeder van zijn kind. Bij de reeks plaatst de The Voice of Holland-coach niets meer dan een zwart hartje.

Lil’ Kleine, grote vader

De hartjes stromen binnen onder de plaatjes. “Ze noemen je Lil’ Kleine maar bent een grote vader!”, schrijft iemand. Een ander reageert: “Dit maakt je veel gelukkiger dan 3 mil.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🖤 Een bericht gedeeld door Lil Kleine (@lilkleine) op 31 Jul 2019 om 4:14 (PDT)

Zwangerschap

Jaimie Vaes vertelde eerder in een openhartig interview met Vrouw dat de zwangerschapshormonen bij haar insloegen als een bom, waardoor ze zich ‘minder happy’ heeft gevoeld aan het begin van haar zwangerschap. Ook had ze last van donkere gedachtes, die ze maar moeilijk kon loslaten.

Trouwen

De twee zijn sinds 2017 een setje en laten ons via social media met regelmaat zien hoe verliefd ze zijn op elkaar. Vorig jaar augustus vroeg Lil’ Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes ten huwelijk. De twee waren samen in Ibiza, waar de rapper tijdens het verjaardagsfeestje van Jaimie op één knie ging. Begin juni werd het stel de trotse ouders van hun eerste kind, zoon Lío.

