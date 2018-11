Lil’ Kleine: ‘In Nederland kan ik niet meer normaal over straat’

Hij komt vergeleken met de andere coaches pas net om de hoek kijken. Toch heeft Jorik Scholten alias Lil’ Kleine een plek tussen Waylon, Ali B en Anouk weten te bemachtigen in ‘The voice of Holland’. Flair sprak met de 24-jarige rapper en horecaondernemer.

Lees ook: Lil’ Kleine gaat trouwen!

Je hebt ’t geschopt tot coach van ‘The voice’. Hoe is dat?

‘Ik vind het leuk. En spannend, nog steeds elke dag. Maar vooral leuk.’

Weet je wel genoeg van zang om deel uit te maken van de coaches?

‘Jij weet ook het verschil tussen goede en slechte sushi, en tussen een goede en een slechte voetballer – zelfs al weet je misschien niet veel van sushi of voetbal af. Zo weet ik wel of iemand wel of niet vals zingt. Ik heb ook goede zangcoaches om me heen die helpen, dus ik maak me er geen zorgen om. Het gaat bij mij sowieso om veel meer dan alleen ‘goed kunnen zingen’.’

Waar let je dan zoal op?

‘Ik ben op zoek naar een ster, iemand die meer wil dan alleen The voicewinnen. Een kandidaat die ook beroemd wil worden en het in zich heeft om een carrière op te bouwen. Het gaat mij niet alleen om de stem; ik zoek een entertainer.’

Is collegarapper Ali B je grote concurrent bij de coaches?

‘Nee, hij is gewoon mijn vriend. Hij geeft me juist heel goede adviezen.’

Maar stelen jullie niet elkaars talenten weg?

‘Dat valt wel mee. Eigenlijk helpt hij me juist. Er was bijvoorbeeld een moment waarop iemand twijfelde tussen ons twee, en Ali adviseerde toen om voor mij te gaan, omdat hij dacht dat-ie daar meer aan zou hebben. Zie je, we zijn echt vrienden.’

Ben je naast ‘The voice’ nog met andere leuke dingen bezig?

‘Begin november is de officiële opening van mijn eigen feestcafé op het Leidseplein (’t Lammetje, red.), met veel bier en foute Nederlandse meezingers. En mijn eigen kledinglijn komt eraan. Daarnaast is er een nieuw album in de maak, maar wanneer die uitkomt kan ik nog niet zeggen.’

En je patatzaak? Hoe gaat het daarmee?

‘Steady, altijd goed gewoon.’

Ben je er weleens?

‘Jawel. Maar altijd onaangekondigd.’

Waarom?

‘Zodat mensen niet alleen maar voor een foto komen. Het moet een patatzaak blijven.’

Kan je nog een beetje normaal over straat zonder elke minuut op een selfie te moeten?

‘In Nederland niet echt. Maar dat is de keerzijde van de medaille, ik heb er zelf voor gekozen. Als ik onherkenbaar over straat wil lopen, ga ik lekker op vakantie.’

Het negende seizoen van ‘The voice of Holland’ is vanaf vrijdag te zien op RTL4.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP