Jaimie Vaes ‘vluchtte’ maand na bevalling oververmoeid naar Ibiza

Lil’ Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes zijn sinds juni de gelukkige ouders van zoontje Lío. Zijn komst was echter niet gepland, vertelt Jaimie in een exclusief interview met ‘Glamour’. Ook vertelt ze hoe ze één maand na haar bevalling – oververmoeid en met een ontstoken borst – naar Ibiza reisde om aan het moederschap te wennen.

Ouderwets huishouden

De influencer en de rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, waren net verloofd en Jaimie was begonnen als presentatrice bij MTV toen ze de zwangerschap ontdekten. Jaimie heeft haar eigen werk even op pauze moeten zetten. “Ik moet eerlijk zeggen dat wij een ouderwets huishouden hebben, waarbij papa werkt en mama zorgt. Ik denk dat als Lío straks ouder is en er iets meer interactie is, Jorik zeker een dag vrij zal gaan nemen om voor hem te zorgen”, zegt de influencer, die eraan toevoegt dat Lil’ Kleine – die momenteel fikse ruzie lijkt te hebben met The Voice-collega Anouk – een “superlieve papa” is.

Zwaarder dan verwacht

Het moederschap was wel erg wennen. “Ik dacht echt: is dit het nou? Waarom geniet ik hier niet van zoals ik zou moeten doen? Na een maand was ik echt oververmoeid en kreeg borstontsteking. En Jor was maar aan het werk.” Afgelopen zomer biechtte Lil’ Kleine in een interview met Shownieuws op niet meer dan een uur per dag met zijn zoon te spenderen. “Dan lig ik op de bank en geef ik hem een flesje.” In datzelfde interview gaf hij aan “nog weinig te kunnen” met zijn kind. “Hij slaapt en hij eet, en het is aan haar [Jaimie, red.] om daaraan te voldoen.”

‘Op mijn gemak moeder worden’

Er kwam veel op de kersverse moeder af. “Ik wist natuurlijk wel dat het zwaar ging worden, maar dat het zó’n impact zou hebben: ik had geen idee. Het was zo wennen dat ik me bijna schuldig voelde.”Na overleg met haar moeder besloot Jaimie (29) toen naar Ibiza te vliegen en te stoppen met borstvoeding. “Niet alleen omdat ik hem toen nét iets meer uit handen kon geven, maar ook omdat ik me weer meer Jaimie voelde. Vrij snel daarna ben ik met Lío naar mijn tweede thuis op Ibiza gegaan. Ik dacht: daar kan ik lekker op mijn gemak moeder worden.”

Alle ogen op Jaimie

Jaimie voelde zich in Nederland te veel bekeken om rustig aan het moederschap te wennen: “Je wil niet falen. En bij ons is het nu eenmaal zo dat als wij even gingen lunchen in de Cornelis Schuytstraat, de hele wereld meteen met zúlke ogen zat te kijken naar hoe ik een flesje gaf. Dat vond ik lastig. Ik dacht: laat me het dan maar lekker daar uitzoeken, in het zonnetje, dat is voor iedereen relaxter.”

‘Het draait niet meer om mij’

Nu het kind al enkele maanden oud is, begint ook het moederschap wat eenvoudiger te worden: “Ik heb gewoon een tijdje nodig gehad om te wennen aan het feit dat niks meer om mij draait, haha. En dan heb ik nog mijn nicht Jill die me voortdurend bijstaat. Echt hoor, ik heb zó veel respect gekregen voor single moms! Ik kan me niet voorstellen dat ik dit zonder Jorik zou moeten doen. Niet normaal, petje af.”

Lío niet meer weg te denken

Sinds kort heeft Jaimie gelukkig helemaal haar draai gevonden. “Eigenlijk heb ik pas sinds twee weken het gevoel van: nu snap ik het. Ik zou me nu ook niet meer kunnen voorstellen dat Lío er niet is. Terwijl ik in het begin heel erg moest wennen aan dat hij er wél was.”

