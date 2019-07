Lil’ Kleine geniet op Ibiza van zijn gezin

Lil’ Kleine is met zijn gezinnetje heerlijk vakantie aan het vieren op party eiland Ibiza. Daarbij geniet de rapper, die in het echt Jorik Scholten heet, volop van zijn zeven weken oude zoontje, Lió.

Jaimie Vaes, de verloofde van de rapper, deelt een schattig vakantiekiekje van haar twee grote liefdes. Hierop zien we dat Jorik verliefd naar zijn kleine vriend kijkt. “Hallo, ik ben Lió en ik ben schattig”, schrijft de trotse moeder erbij.

Hello, i'm Lío and i'm cute.

Beste vriend

Lió Zion Vaes Scholten kwam op 9 juni ter wereld en is nu al de beste vriend van zijn vader. In een interview met Grazia vertelde Lil’ Kleine eerder over wat voor vader hij hoopt te worden. ‘Ik word zijn beste vriend’, zei hij toen en dat kunnen we zien aan de foto. ‘Ik hoop dat hij me op een dag gaat bedanken voor het feit dat ik zijn vader ben’, aldus de rapper.

Kleine knapperd

Lil’ Kleine reageert onder de foto en schrijft: ‘Kind van zijn moeder’. Bekende vrienden van het verloofde stel vinden de kleine Lió ook een heerlijk ventje. Zo reageert Anna Nooshin met: ‘Hij is zo knap’ en schrijft Chantal Janzen: ‘Kleine jongen’, gevolgd door een hartje. Een andere volger ziet al gelijkenissen tussen vader en zoon. ‘Ahhh, wat lijkt hij op z’n papa. Dezelfde ogen’, schrijft ze.

Trouwplannen

Jorik en Jaimie zouden afgelopen mei trouwen, maar vanwege haar zwangerschap is de bruiloft uitgesteld naar volgend jaar. ‘Natuurlijk kun je trouwen als je in verwachting bent, maar het is nóg leuker als je het écht samen kunt beleven. We trouwen nu op een tijdstip dat zij het wil’, zei Jorik eerder tegen RTL Boulevard.

