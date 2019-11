‘Ruzie’ Lil’ Kleine en Anouk bevestigd: ‘Er zou zelfs een vechtpartij zijn geweest’

Het gloednieuwe seizoen van ‘The Voice of Holland’ – dat aanstaande vrijdag van start gaat, zou er zomaar heel anders uit kunnen gaan zien dan de afgelopen edities. Niet alleen omdat Wendy van Dijk (48) niet meer te zien zal zijn en het om een jubileum gaat, maar vooral vanwege de ‘ruzie’ tussen coaches Anouk (44) en Lil’ Kleine (25).

De geruchtenmolen draait sinds maandag op volle toeren. De twee zouden volgens Niels van Baarlen, sidekick van Wilfred Genee bij het radioprogramma Veronica Inside, niet meer met elkaar in één studio willen zitten. Ook gaat het gerucht dat er zelfs al gezocht wordt naar nieuwe coaches. RTL is inmiddels met een statement gekomen en ook presentatieduo Chantal Janzen (40) en Martijn Krabbé (51) klapt uit de school over de ruzie.

Statement

Een woordvoerder van RTL4 zegt dat “het klopt dat Anouk en Lil’ Kleine een aanvaring hebben gehad”. “De kou is nog niet uit de lucht. Meer willen we er niet over kwijt.”

‘Een paar problemen’

Waar de woordvoerder van RTL4 er niet al te veel over kwijt wil, zorgen Martijn Krabbé en Chantal Janzen voor meer duidelijkheid. “Ik weet niet precies wat er is gebeurd tussen Kleine en Anouk. Ik was er niet bij”, aldus de presentator die meent dat de twee achter de schermen een meningsverschil hadden. “Maar er schijnt een soort botsing te hebben plaatsgevonden, een akkefietje.” Volgens Martijn hebben de twee nu “een paar problemen” met elkaar. “Gebeurt wel vaker hoor, dat coaches op het scherpst van de snede strijden tegen elkaar.”

Akkefietje

Chantal benadrukt dat de coaches ook altijd vier sterke karakters zijn. “Best wel jammer dat we er niet bij zijn geweest, dan hadden we er met popcorn bij gezeten”, aldus de presentatrice. Ze vervolgt: “Het was volgens mij geen ruzie. Een akkefietje of een meningsverschil. Zij houden zich ook niet in, zo zijn ze allebei niet.”

Vuurwerk

Wie meer weet te vertellen over het ‘akkefietje’ tussen de twee coaches, is RTL Boulevard-verslaggever Aran Bade. Hij stelt dat het niet gaat om een publiciteitsstunt maar een serieus probleem en het zou dan ook goed mis zitten. “Er is vuurwerk geweest achter de schermen”, vertelt hij. “Het verhaal is dat Lil’ Kleine niet wilde reageren op een kandidaat die een rap deed en dat zou voor Anouk heel raar zijn geweest. Zij heeft toen gezegd: ‘Waarom reageer jij daar niet op? Dit is toch jouw genre?’ Dat is toen een woordenwisseling geworden. Anouk zou toen hebben gezegd: ‘Ik vind jou eigenlijk helemaal geen goede coach.’ Dat is weer in het verkeerde keelgat geschoten bij Lil’ Kleine.”

(Bek)vechten

Lil’ Kleine zou vervolgens geen blad voor de mond genomen hebben. Integendeel, hij zou Anouk de huid vol gescholden hebben. “Die heeft toen gezegd: het oudste beroep ter wereld plus een ernstige ziekte. Dan weet jij ongeveer wat er gezegd is. Het is erg hard gezegd en toen is Anouk helemaal door het lint gegaan. Er zou zelfs een vechtpartij zijn geweest en de opnames zijn stilgelegd. Daar is uit voortgekomen dat Anouk heeft gezegd: ‘Ik wil niet meer met Lil’ Kleine in een studio.’ Het zijn alle twee heftige persoonlijkheden.”

Knock-Outs

Het voorval zou afgelopen weekend hebben plaatsgevonden, ten tijde van de opnames van de welbekende Knock-Outs. Die ronde heeft dit seizoen een andere invulling gekregen: er schuiven namelijk gastcoaches aan die in voorgaande seizoenen op de draaiende rode stoelen hebben gezeten. Anouk zit op dat moment samen met Ali B en twee gastcoaches in de Knock-Outs, Lil’ Kleine met Waylon en twee bekende gezichten. Volgens Chantal is het toeval dat de twee niet samen in de studio zitten en Martijn noemt het iets wat “goed uitkomt”, maar volgens Shownieuws is het vanwege de ruzie een noodgreep geweest.

Probleem

Of er inderdaad gezocht wordt naar nieuwe coaches en wat er gebeurt als de The Voice of Holland-coaches echt niet meer samen in één ruimte willen zijn, is niet bekend. “Als Anouk dit vol blijft houden, dan is er een probleem bij de liveshows in januari”, klinkt het. Shownieuws’ Bart van Ettekoven ziet het in elk geval niet heel rooskleurig in. “Anouk is best wel principieel vaak.”

Bron: RTL Boulevard, Mediacourant, ANP | Beeld: Robin van den Broek (RTL)