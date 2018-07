De gemiddelde Nederlander wordt dolgelukkig van de zomer, maar de trouwe GTST-kijker zit toch een beetje onrustig in z’n tuinstoel. Na het zien van de jaarlijkse – en traditiegetrouw ook bijzonder spannende – cliffhanger moet er namelijk wekenlang gewacht worden op de ontknoping. Om de tijd te doden, hier een lijstje met de spannendste cliffhangers uit de GTST-historie. Welke is jou het meest bijgebleven?

1. De allereerste

Niet per se omdat het de spannendste was, maar wel omdat het de eerste cliffhanger van GTST ooit was; de ‘dood’ van Simon Dekker. In laatste aflevering van het eerste seizoen zien we hoe Simon Dekker overboord slaat tijdens een zeiltochtje. Hij verdwijnt onder water, wordt niet meer gevonden en wordt doodverklaard. Zijn goede vriend Daniel heeft het erg moeilijk met zijn dood. Wanneer hij later een bezoek brengt aan zijn vriendin Joke Nieuwkoop, die op een woonboot woont, ziet hij plotseling Simon lopen. What the …? Leeft Simon dan toch nog?

2. Bowien als letterlijke cliffhanger

In het tiende seizoen geven Bowien Galema en Stefano Sanders elkaar het jawoord en vertrekken op huwelijksreis naar Finland, tot grote frustratie van Ludo. Hij besluit de twee daarom achterna te reizen. Bovenaan een cliff in Scandinavië komt het tot een confrontatie tussen Ludo en Bowien, die Ludo vertelt over het slippertje van Janine en Stefano, waar baby Lucas uit geboren is. Laaiende Ludo dreigt haar iets aan te doen, waardoor Bowien naar achteren deinst. Dat blijkt geen slimme zet: ze verliest haar evenwicht, valt en bungelt op grote hoogte aan de rots. Zal Ludo haar helpen, of laat hij haar te pletter vallen?

3. Een huwelijk en een begrafenis in één

In het twaalfde seizoen wordt ons opnieuw een bruiloft voorgeschoteld: die van Ludo en Janine, die uiteraard allesbehalve op rolletjes verloopt. Sophia Sanders, de psychisch gestoorde ex van Ludo, probeert er namelijk een stokje voor te steken en begraaft Janine levend in een bos. Sophia, die bizar veel op Janine lijkt, tovert zichzelf om tot de bruid en neemt haar plek voor het altaar in. Ludo en zij geven elkaar het ja-woord, maar hoelang zal het duren voordat Ludo de waarheid zal ontdekken, en wordt Janine ooit nog gevonden? Verder wordt Rik tijdens zijn huwelijksreis in Singapore gearresteerd met een pak drugs in zijn tas en is het de vraag of hij achter de tralies belandt.

4. Het moordspel

In seizoen zestien beramen Sjors Langeveld, Robert Alberts, Morris Fischer, Bing Mauricius en Nick Sanders een plan om Ludo de mond te snoeren. Bij één van hen zit de haat tegen Ludo echter zo diep, dat die het plan ook daadwerkelijk uitvoert. Tijdens een spannend ‘moordspel’ verwisselt deze persoon de losse flodders van de revolver voor echte kogels, waardoor Janine in de cliffhanger haar eigen man neerschiet, die hevig bloedend in elkaar zakt. De grote vraag: overleeft Ludo deze aanslag? En wie verwisselde de kogels?

5. Baby daddy

Na de nodige bruiloften was het in seizoen twintig tijd voor een bevalling in de cliffhanger. Die van Sjors that is. Terwijl ze samen met Lorena gegijzeld is op de boot van Jack, die inmiddels stuurloos midden op een meer dobbert, is haar kindje in aantocht. Ondertussen weet Lorena de gijzelneemster te overmeesteren. Jack, Bing en Danny gaan op het water op zoek naar de twee vrouwen. Eenmaal aan dek krijgen ze te horen dat er een meisje is geboren: maar is het de dochter van Bing, of Danny?

6. Wiet in de aanval

In seizoen éénentwintig wéér een bruiloft. Nina trouwt in de slotaflevering met Noud, wat de stikjaloerse Wiet niet kan verkroppen. Er knapt iets in haar, waarna ze gewapend met een pistool richting het bruiloftsfeest vertrekt om daar Nina dood te schieten. Janine weet echter voor Nina te springen, waardoor een kogel haar dochter bespaard blijft. Vervolgens staat de tent waarin het feest plaatsvond op instorten en lijkt niet iedereen op tijd te kunnen ontsnappen…

7. Haat en nijd van alle kanten

Ook de finale van het 23e seizoen is blijven hangen. Hierin gaat een heel groepje ‘gezellig’ parachutespringen, met een dodelijke afloop. Rikki en Wiet zijn zenuwachtig voor hun eerste solo sprong, maar Wiet is met haar hoofd voornamelijk bij Noud. Hij verkiest Nina, die ze inmiddels niet meer kan luchten of zien, wederom boven haar. Nina is weer woest op Noud, mede omdat hij is vreemdgegaan met Wiet. Daarnaast is ze ook bang dat Mike haar dochter Nola van haar afneemt. Tussen Rik en Nuran loopt het ook niet lekker, en Aysen duikt onuitgenodigd op. Bing is eveneens van de partij, maar ook hij is er na een woedeaanval niet bij met z’n hoofd. Bij de daadwerkelijke sprong blijkt er een parachute niet te werken. Eén van de springers komt te overlijden, maar wie? En wie wilde wie vermoorden?

