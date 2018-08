Onthuld: dít is de lievelingsfilm van Meghan Markle

Al sinds haar verschijning in ‘Suits’ vinden we Meghan Markle een geweldig mens, maar sinds de voormalig actrice getrouwd is met prins Harry, is de liefde alleen maar groter geworden. Iedere snipper aan inside information over de hertogin is dan ook meer dan welkom, zo ook wat haar lievelingsfilm is.

Of Meghan meer van spannende thrillers houdt of romantische komedies? Haar favoriete film valt in elk geval meer in het rijtje guilty pleasures, want – houd je vast – het liefst kijkt de hertogin van Sussex naar… ‘Bring it on’, zo schrijft Elite Daily. De film, met onder meer Kirsten Dunst in de hoofdrol, gaat over een groepje cheerleaders op een Amerikaanse highschool en is begin 2000 in première gaan.

Favoriete boek

Hoewel Meghan gek is op luchtige films als ‘Bring it on’, houdt ze op het gebied van literatuur van wat stevigere kost. Zo is ‘The English Patient’ een van haar favorieten, die ze gelezen zou hebben nadat ze de film had gezien.

Bron: Elite Daily, Libelle.nl | Beeld: iStock