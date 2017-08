Liesbeth List zet punt achter carrière

Liesbeth List heeft besloten zich terug te trekken uit de publiciteit. De 75-jarige zangeres zal vanwege gezondheidsproblemen niet meer optreden. List lijdt aan een vorm van dementie, een gevolg van hersenletsel uit het verleden.

‘Het verhaal is verteld, zegt List in de Volkskrant. ‘Mij zorgen maken over de toekomst – ik heb het nooit gedaan. Ik leef in het nu. Ik laat alles over me heenkomen, begrijp je? En wat dat podium betreft: het is mooi geweest.’

List is in oktober nog bij de première van de musical over haar werk en leven, maar blijft op de achtergrond. Dat doet ze ook bij de presentatie van haar biografie De dochter van de vuurtorenwachter. Lists laatste publieke optreden was in maart van dit jaar, toen ze tijdens een bijeenkomst van de CPNB Edith Piafs Non, Je Ne Regrette Rien zong voor de Boekenweekauteurs.

Fantastische artistieke leven

List heeft zelf weinig last van haar geheugenverlies, vertelt ze in De Telegraaf. ‘Ik heb het allemaal niet zo in de gaten. Ik probeer de dingen te onthouden door ze op te schrijven en anders schiet mijn familie me wel te hulp.’

De zangeres vindt het tijd ‘voor de volgende generatie om de fakkel aan over te dragen’. ‘Ik ben ontzettend dankbaar voor het fantastische artistieke leven dat ik heb gehad. De vele prijzen, onderscheidingen en bovenal liefde van het publiek hebben mij er altijd bovenop gehouden maar nu is alles wel zo’n beetje gezegd. Het is af, het is klaar. Ik wil iedereen hartelijk bedanken.’

Hoewel ze een stap terug doet, wil List nog niet praten over ‘het einde’. ‘Ik ben nog in leven en moet zo lang als het kan genieten van mijn familie en dierbaren. Ik kan wel jammeren over geheugenverlies, m’n rechteroog dat niet goed meer werkt of mijn gehoor dat te wensen over laat, maar ik ben wie ik ben. Dat kan ik helaas niet veranderen. Misschien val ik morgen dood neer of heb ik juist nog dertig jaar te gaan. Wie zal het zeggen? Praten over het einde wil ik niet, want dat is maar zielig.’

