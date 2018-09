Hieperdepiep… hoera! Vik Barthélemy, het oudste zoontje van Lieke van Lexmond, mag vandaag vier kaarsjes uitblazen. En dat viert de trotse moeder met een paar schattige kiekjes van de jarige job.

Lees ook: Lieke van Lexmond viert huwelijksjubileum en deelt niet eerder vertoonde trouwfoto’s

Lieke begint met een foto van vandaag, waarop het jochie te zien is met een feestelijke hoed op. ‘Liefste lieveling, vier jaar geleden maakte jij mij moeder en daar ben ik je eeuwig dankbaar voor’, schrijft de presentatrice erbij. ‘Pap en mam zijn super trots op jou, volg altijd je mooie hart! Je bent super lief, grappig, sterk, authentiek en bijzonder. LOVE.’

Naast de verjaardagsfoto van vandaag deelt Lieke een tweetal foto’s uit de oude doos, met de tekst: ‘Vier jaar geleden in het ziekenhuis. Overdonderd door diepe liefde.’

Felicitaties

Het regent felicitaties voor de grote Vik en zijn moeder. ‘Happy birthday, Vik!’, reageert een volger van Lieke. Een ander schrijft: ‘Wat een schat, gefeliciteerd!’

Bijzondere naam

Vik Barthélemy is een niet vaak voorkomende naam, dus je zult je vast weleens afgevraagd hebben waar de bijzondere naam vandaan komt. ‘Vik vonden we gewoon heel leuk en kordaat, een sterke naam’, aldus Lieke in een eerder interview. ‘En Bas en ik zijn samen op een bijzondere vakantie naar Barthélemy geweest. We keken elkaar toen in de ogen en dachten: we zouden zo graag een kindje met elkaar willen. Dus dat heeft nog een extra lading.’

Samen met Bas van Veggel heeft Lieke twee zoons, genaamd Vik en Zef (1).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram