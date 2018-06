Lieke van Lexmond viert huwelijksjubileum en deelt niet eerder vertoonde trouwfoto’s

Vandaag, 25 juni, is en zal altijd een speciale dag zijn voor Lieke van Lexmond. De presentatrice trouwde twee jaar geleden op deze dag met haar grote liefde Bas van Veggel en schrijft vandaag een ode aan haar man op social media om dat te vieren.

Jubileum

Op 25 juni 2016 gaven Lieke en haar Bas elkaar het ja-woord tijdens een prachtige bruiloft in het Italiaanse Toscane. Veel weten we daar niet van, omdat Lieke niet heel scheutig is met het delen van kiekjes van die dag. Voor hun tweede jubileum maakt ze een uitzondering.

10 (!) nieuwe kiekjes

Op Instagram deelt ze een hele rits nog niet eerder vertoonde foto’s van de dag en schrijft daarbij: “Vandaag ben ik twee jaar getrouwd met mijn droomman! Vanaf het allereerste moment dat ik je in de ogen keek, was alles zo helder; mijn grote liefde. Echt iedere dag ben ik je dankbaar voor wie je bent, voor hoe je me ziet, hoe je me begrijpt en voor je enorme humor. Jouw heerlijke hese lach doet me nog altijd smelten. Je hebt me moeder gemaakt en laat me iedere dag op en top vrouw voelen: sexy en sprankelend. Dankjewel, liefste lieveling.”

#LifeGoals

“We gaan ervoor”, schrijft ze gericht aan Bas. ” Later als twee oudjes onder een veranda vol blauwe regen! #LifeGoals”, aldus Lieke, die haar tekst afsluit met de zin: “Ik wil altijd met je dansen lief, totdat ik zweef”, waarmee ze verwijst naar het liedje Het heelal van jouw hart, afkomstig uit de musical Turks Fruit en origineel gezongen door Jelka van Houten. Zou dat het liedje zijn waarop Bas en Lieke de eerste dans dansten op hun huwelijksdag?

Happy family

Lieke en Bas werden in 2014 voor het eerst ouders van zoontje Vik. Vorig jaar april werd broertje Zef geboren.

Sliden maar!

Beeld: Hollandse Hoogte