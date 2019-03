Lieke van Lexmond: ‘Ik ben door het oog van de naald gekropen’

Lieke van Lexmond (37) genoot vorige week van een welverdiende wintersportvakantie met haar familie. Haar 4-jarige zoontje Vik ging ook mee en leerde skiën. Een bijzonder moment voor de presentatrice en haar man Bas van Veggel, dat zij meer dan ooit koesteren.

Aan Story vertelt Lieke dat ze vorig jaar de schrik van haar leven kreeg; ze ontdekte een knobbel in haar nek. “Het liefst had ik deze periode niet met de buitenwereld gedeeld, maar ik kreeg steeds meer opmerkingen over het litteken in mijn nek”, vertelt ze openhartig. Dat is dan ook de reden dat ze er niet langer geheimzinnig over wil doen en juist van de kleine dingen in het leven geniet. “Nu ik door het oog van de naald ben gekropen, hoef ik niet meer zo groots te leven…”

Operatie

Uiteindelijk moest het knobbeltje operatief verwijderd worden. “Van tevoren wisten de artsen niet of het goed- of kwaadaardig was”, aldus Lieke. “Dagenlang hebben we in spanning gezeten of het kanker zou zijn. Ik was zó bang… Ik keek naar mijn kindjes en wist ineens niet meer of ik hen wel zou zien opgroeien. Wat als het kwaadaardig zou zijn? Mijn wereld stond echt op zijn kop.” Tijdens de operatie werd een stukje van haar schildklier verwijderd; het knobbeltje bleek goedaardig.

Dubbel genoten

Samen met haar man, hun zoontje Vik, schoonmoeder Ince en haar man Floris vertoefde Lieke een week lang in het Oostenrijkse Oberlech, de plek waar Bas en zijn familie al zijn hele leven komen. Van deze vakantie heeft ze dubbel genoten, zo laat de presentatrice weten aan het weekblad. “Overdag skiën en ’s avonds met zijn allen spelletjes spelen. Het zijn juist die kleine momenten die Bas en ik nu koesteren. Voor het eerst beseffen we hoe bijzonder het is wat wij hebben. En dat Bas er voor mij in goede maar ook slechte tijden is, heb ik afgelopen jaar ondervonden.”

Bron: Story.nl | Beeld: ANP