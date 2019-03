Zien: dít is de grote liefde van Merel Westrik

Merel Westrik kennen we natuurlijk als nieuwslezeres, maar vandaag de dag is ze onder het grote publiek vooral bekend als kandidate van ‘Wie is de Mol?’ 2019. Over haar privéleven is niet veel bekend, al weten we wél wie haar grote liefde is.

Al sinds 2012 is Merel samen met mode-ontwerper Patrick Maes, al was er geen sprake van liefde op het allereerste gezicht. De vonk sprong over nadat de twee een paar keer hadden afgesproken. “Ik had een paar keer koffie gedronken met ‘m”, vertelde ze aan Libelle. “Ik nam afscheid, rook in z’n nek en ik dacht… dit is hem. En toen werd ik verliefd.”

Andere wereld

Patrick werkt in de modeindustrie, en weet niet veel over de journalistieke en tv-wereld waarin zijn vriendin verkeert. “Eigenlijk vind ik het wel verhelderend dat mijn vriend geen journalistieke achtergrond heeft”, gaf ze toe tegenover De Volkskrant. “Laatst zei ik iets over Rick, Roelof en Daphne, mijn nieuwe collegapresentatoren. Hij had geen idee: Rick, Roelof en Daphne? Wie? Journalisten onder elkaar kunnen hun werk heel belangrijk maken, maar uiteindelijk is het ook maar betrekkelijk.”

Kinderwens

Het stel woont samen in Amsterdam met hond Mutley. Kinderen hebben ze nog niet, maar de wens is er wel. “Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar ik heb er ook geen haast mee”, zei ze in 2017 in een interview met Vriendin. “Het lijkt me te gek om mee te maken en ik kan me ook niet voorstellen dat ik het nooit zal mee­ maken. Tegelijkertijd is het natuurlijk het allergrootste besluit van je leven, dus ik vind dat je daar wel de tijd voor mag nemen.”

Beeld: ANP