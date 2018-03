Lief: Carice van Houten verschijnt voor het eerst op rode loper met vriend

Carice van Houten verscheen maandag voor het eerst op de rode loper met haar vriend Guy Pearce. Het duo woonde in het DeLaMar Theater in Amsterdam de première bij van Alex Klaasens revue Showponies.

Carice, een goede vriendin van Alex, leerde de Australische Guy in 2015 kennen tijdens de opnames van de film Brimstone. De vonk tussen de twee sloeg al snel over, vertelde regisseur Martin Koolhoven in een interview met De Telegraaf. ‘Bij Carice en Guy sloeg de vonk in de eerste weken al over, tijdens de tweede draaiperiode was algemeen bekend dat ze een relatie hadden.’

Zoontje

De liefde van Carice en Guy, die pendelen tussen Nederland en Australië, werd in augustus 2016 bezegeld met de komst van zoontje Monte.

