Lief: Bibi en Teddy gaan ‘hard op fruithapje’

Bibi Breijman (28) kan haar geluk niet op met zo’n lieve dochter als Teddy. Ze speelt vaak de hoofdrol in té schattige foto’s en video’s die Bibi wekelijks deelt. Zo ook nu weer: de twee gaan ‘hard op een fruithapje’.

Video

Bibi deelt een video met haar Instagram-volgers waarin ze als een malle met Teddy aan het dansen en rondspringen is. ‘Wanneer je hard gaat op een fruithapje .. Howly sh*t wat zit daar in daar in tegenwoordig ?’, schrijft ze bij de video.

Genieten

‘Heb ik vandaag al gezegd dat je niet spoort?! #deleukstemamavandewereld’, schrijft Waylon bij de video. Ook de rest van haar volgers genieten met volle teugen van hun gekte. ‘Jullie maken mij gelukkig’, ‘Wat een super leuke moeder ben je en wat hebben jullie een heerlijke dochter!!’ en ‘Ik wil ook zo’n moeder worden’, zijn slechts enkele van de reacties.

Puberzoon

Op 24 november 2018 werden Waylon en Bibi de trotse ouders van Teddy. Het meisje is het eerste kind van de twee samen. De zanger heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, zo ziet hij er nu uit.

Beeld: ANP, Instagram