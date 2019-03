Met dít lied gaat Duncan Laurence voor Nederland naar het Songfestival

Zojuist heeft Duncan Laurence, de Nederlandse inzending voor het Eurovisiesongfestival dit jaar, het lied gepresenteerd waarmee hij ons land zal vertegenwoordigen in Israël in mei. Dat deed hij live bij Matthijs van Nieuwkerk in ‘De Wereld Draait Door’, waar hij samen met songfestivalkenner en commentator Cornald Maas aanschoof vanavond.

Eindelijk!

Duncan onthulde eerder vandaag via Instagram al de laatste drie delen van een grote foto, mogelijk de cover van de single. “Het wachten is voorbij”, schreef de zanger bij de laatste kiekjes. “Ik ben zo opgewonden!” Nu is het wachten dan écht voorbij: zijn nummer Arcade is éindelijk te beluisteren voor de rest van de wereld.

Worden het ‘douze points’?

Eerder liet de AVROTROS al weten “omver geblazen” te zijn door het nummer, maar de grote is vraag is natuurlijk; is het publiek dat ook? En hoe groot schatten Songfestival-liefhebbers Duncan’s kansen in in Tel Aviv?

Duncan who?

Waar we Duncan eigenlijk van moeten kennen? Veel mensen hadden bij de bekendmaking van zijn deelname in januari werkelijk géén idee. Toch zou je best al eens naar een zingende Duncan de Moor, zoals-ie echt heet, geluisterd kunnen hebben. Hij deed namelijk mee aan het vijfde seizoen van The Voice of Holland, waar hij het in Team Ilse tot de liveshows schopte.

Cadeautje van Ilse

Hoe de Songfestival-commissie bij hem terecht is gekomen? Dankzij zijn oude coach, herself: Ilse DeLange. De zangeres die – samen met Waylon – in 2014 de tweede plek wist te behalen bij het Europese muziekfestijn, heeft Duncan persoonlijk voorgedragen. Volgens de zangeres is Duncan erg bijzonder. “Wat hij schrijft is heel erg internationaal. Het is authentiek. Het raakt in alles, vind ik.”

Beluister Arcade hieronder. Heb jij er vertrouwen in?

Even terug in de tijd, Duncan’s The Voice-auditie in 2014:

