Na acht maanden in GTST te zien te zijn geweest, heeft Lidewij Mahler – beter bekend als Marieke de Moor – afscheid moeten nemen van haar personage. De rol die ze speelde heeft een hoop teweeg gebracht, gezien ze kampte met frontotemporale dementie (FTD). ‘Ik schrok van die kritiek’, geeft ze toe.

Waar Lidewij wel opgelucht over was, was dat de kritiek niet gericht was op haar als actrice, maar meer op het niet veel voorkomende ziektebeeld. ‘De vorm van dementie op jonge leeftijd zoals Marieke die heeft, zou er in werkelijkheid anders uitzien’, zegt ze tegen Libelle. ‘Ik schrok daar natuurlijk wel even van, want ik voel me verantwoordelijk voor het personage dat ik neerzet. Deze ziekte is vreselijk en kan voor iedereen anders verlopen.’

Overeenkomsten

Daarbij vertelt de GTST-actrice dat de soapmakers een verhaal hebben willen vertellen dat overeenkomsten hebben met het echte leven, zodat onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. ‘In dit geval draaide het niet alleen om de diagnose van Marieke, maar ook afscheid nemen van een familielid.’

Compliment

Het bijzondere vindt Mahler dat ze vaak te horen krijgt dat mensen het ‘echt’ vinden wat ze speelt. ‘Dat zie ik als een groot compliment’, vertelt ze. ‘Wat ik ook fijn vind is dat ik hoor dat mensen om me kunnen lachen, het grappig vinden wat ik speel.’ Ze vindt het dan ook jammer dat het afgelopen is. ‘Het was een geweldige tijd. Maar ik wist dat natuurlijk van tevoren, en mijn rol heeft een mooie boog gemaakt dus het voelt wel heel ‘af’.’

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP