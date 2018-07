De geruchten blijken tóch te kloppen: Liam Payne en Cheryl Cole bevestigen breuk

Na een relatie van twee jaar zijn Cheryl Cole (35) en Liam Payne (24) niet meer bij elkaar. Geruchten over een eventuele breuk gingen al enkele maanden en die hebben de twee nu, na meerdere keren ontkennen, bevestigd op Twitter.

‘Moeilijke beslissing’

“Cheryl en ik zijn verdrietig dat we moeten aankondigen dat onze wegen scheiden. Het is een moeilijke beslissing voor ons geweest”, aldus het voormalig One Direction-bandlid in zijn post. Cheryl plaatste een bijna identiek bericht. De muzikanten vragen privacy voor hun vijftien maanden oude zoontje. “Bear betekent alles voor ons”, benadrukken ze.

Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Liam (@LiamPayne) July 1, 2018

We are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together. — Cheryl (@CherylOfficial) July 1, 2018

Geruchten

Liam en Cheryl begonnen in 2016 te daten. In maart van 2017 kondigden ze de geboorte van hun zoon aan. Eerder dit jaar staken geruchten de kop op dat hun relatie in zwaar weer was geraakt, en Liam een affaire had met één van zijn achtergronddanseressen. Cheryl reageerde in maart op die verhalen. “Ik reageer normaal gesproken niet op dit soort stomme artikelen. Maar dit verhaal waar een onschuldige danseres die een verloofde heeft bij wordt betrokken, kan ik niet negeren”, aldus de zangeres, die de publicaties “een wanhopige poging om problemen tussen mij en Liam te veroorzaken” noemde.

Beeld: Hollandse Hoogte