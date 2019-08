Het sprookje dat Liam en Miley heet, heeft geen gelukkig einde

Liam Hemsworth en Miley Cyrus blijken toch niet het perfecte koppel te zijn, snik. Een jaartje nadat ze in het huwelijksbootje zijn gestapt, hebben ze alweer besloten uit elkaar te gaan. De eerste geruchten kwamen, nadat de popster een foto van zichzelf op Instagram plaatste zonder trouwring.

“Liam en Miley hebben nu besloten om uit elkaar te gaan,” vertelt iemand van Miley’s management aan People. “Almaar ontwikkelend, veranderend als partners en als individuen, hebben ze besloten dat het het beste is om op zichzelf en hun carrières te focussen. Ze blijven toegewijde ouders voor de huisdieren die ze samen hebben, maar slaan liefdevol hun eigen pad in.”

Lekker knipperlichten

Het stel ontmoetten elkaar in 2009 op de set van de film The Last Song, waarna ze zich verloofden in 2012. Een jaar later besloten ze uit elkaar te gaan, tot ze in 2015 besloten om het opnieuw met elkaar te proberen. Eerder dit jaar zei Cyrus over haar huwelijk dat ze ‘niet in het stereotype van een getrouwde vrouw past’. “Ik denk dat veel mensen zich verbazen over het feit dat ik getrouwd ben. Maar mijn relatie is uniek,” vertelde Cyrus in augustus van dit jaar nog.

