De 10e L’HOMO is zojuist gepresenteerd en het is níet wat je verwacht

In 2009 presenteerde LINDA., het blad van Linda de Mol, haar eerste special voor homo’s; de L’HOMO. Op de cover van dit prachtige blad schittert steevast een hetero man die op de bres springt voor de LHBTI-gemeenschap, maar dit jaar gooiden de makers van het magazine het over een héél andere boeg. Zojuist is in Amsterdam de tiende editie, een jubileumnummer gepresenteerd met een totaal andere cover dan we gewend zijn…

Nummer tien met tien covermodellen

Op de voorkant van het nieuwste nummer, ‘GAY IN 2018’, staat niet één sexy, halfnaakte heteroman, maar pronken tien homomannen. “Louter grote namen die op de één of andere manier heel erg belangrijk zijn geweest voor de homo-emancipatie in Nederland en die stuk voor stuk ontzettend succesvol zijn in hun werk”, aldus Linda tijdens de presentatie zojuist. Geen zoenende presentatoren, naakte zangers of knuffelende sporters, dus, maar wel een bijzonder mooie nieuwe uitgave met een meer dan belangrijke inhoud.

Mooi rijtje

De stralende covermodellen van de nieuwste L’HOMO zijn: presentator Paul de Leeuw, ontwerpersduo Viktor & Rolf, cabaretier en acteur Marc-Marie Huijbregts, fotograaf Erwin Olaf, oud-balletdanser en -choreograaf Hans van Manen, illusionist Hans Klok, schrijver en oud-politicus Boris Dittrich, acteur Hans Kesting en topadvocaat Gerard Spong.

Homo zijn anno 2018

Het hagelnieuwe blad staat volledig in het teken van homoseksueel zijn in de tijd van nu. Zo spreken de mannen van de cover stuk voor stuk over hun ervaringen en hoe ze vinden dat het tegenwoordig met de vrijheid om homoseksueel te zijn gesteld is. “Zo goed gaat dat niet”, aldus Hans Klok.

Een overzichtje

De eerste L’HOMO verscheen in 2009, met toen Arie Boomsma op de cover. Op latere edities schitterden onder anderen Ronald de Boer, een zoenende Thijs Römer en Tygho Gernandt, Evgeniy Levchenko, Rick Brandsteder, een innige Jan Versteegh en Tim Hofman en Douwe Bob.

De nieuwe L’HOMO. ‘GAY IN 2018’ ligt vanaf morgen in de winkels.

