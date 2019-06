Monique Westenberg kan het eindelijk van de daken schreeuwen: er is een baby geboren! De vriendin van André Hazes houdt vol trots de kleine man in haar handen.

“We hebben er een neefje bij, •Joe•”, schrijft Monique bij de zoete kiekjes. Ook is te zien hoe kleine Dré lekker een beschuit met blauwe muisjes oppeuzelt. Het regent felicitaties in de reacties, maar haar volgers blijven zich ook afvragen wanneer er een broertje of zusje komt voor hun eigen zoontje.

Tweede kindje

Afgelopen oktober was Monique Westenberg (41) er in Story heel duidelijk over. Openhartig vertelde ze dat er in het ziekenhuis nog drie cryo’s (ingevroren embryo’s) op haar lagen te wachten; embryo’s die elk moment bij haar teruggeplaatst konden worden. In het interview met het Belgische tijdschrift Dag Allemaal liet de vriendin van André Hazes (25) echter weten dat er nog twéé embryo’s in het ziekenhuis liggen. In het interview vertelt Monique dat ze over een tweede kindje praten, en alleen nog moeten bepalen wanneer de cryo-behandeling start. “Maar eerst gaan we nog even rust vinden in ons huis en bij elkaar.”

