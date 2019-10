Leontine reageert op affaire-nieuws van Marco: ‘Liefde hoeft niet perfect te zijn

Nog voordat het nieuws over de affaire tussen Marco Borsato en Iris Hond door weekblad Privé donderdag naar buiten werd gebracht, plaatste Leontine Borsato op Instagram al een poëtische reactie op de onthulling.

Niet perfect

“Liefde hoeft niet perfect te zijn, zolang het maar echt is”, valt te lezen op haar foto. In het bijschrift houdt ze het simpel met enkel een emoji van een hartje.

Massale steun

In de comments regent het reacties van (héél) veel andere BN’ers die Leontine en Marco steunen. Marco zelf reageert met ‘Per sempre e sempre’, oftewel ‘voor altijd en altijd’ in het Italiaans. Onder die post schrijft Leontine: “Hou van jou, met heel mijn hart en ziel”. Zelfs de kinderen van Marco en Leontine laten van zich horen onder de post van Marco, met “love you both” en veel hartjes.

Affaire met Iris Hond

Donderdagochtend kwam naar buiten dat Marco tien jaar geleden een affaire heeft gehad met pianiste Iris Hond. Lees hier wie ze is en waar je haar van kunt kennen. In het SBS6-programma Saved by the bell vertelde de zanger eerder dat hij weleens iemand had gekust van wie hij later dacht: dat had ik beter niet kunnen doen. Nu lijkt het erop dat het niet alleen bij ‘een keer kussen’ gebleven is…

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 16 Okt 2019 om 4:38 (PDT)

