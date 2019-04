Happy new hair! Leontine Borsato gaat voor compleet nieuwe look

Van kort haar, tot krullen, van slag tot nu een pony: Leontine Borsato houdt wel van een beetje experimenteren met haar uiterlijk. Onlangs heeft ze weer de hulp van stylist Leco ingeschakeld en bewijst ze nu met haar nieuwe look dat ieder kapsel haar staat.

Leco van Zadelhoff is al jaren de vaste visagist en haarstylist van Leontine en weet dus als geen ander wat ze wel en niet kan hebben. Nu de lente officieel is begonnen, vonden de twee het dan ook tijd voor een frisse wind. Of ja, vooral in haar haren dan.

Lees ook

Marco Borsato reageert op geruchten over spanningen in huwelijk

Pony

“My first little pony bij Leontine”, schrijft Leco bij het kiekje. Haar man Marco is in ieder geval zwaar onder de indruk van het nieuwe uiterlijk van zijn Leontine. “Wooooow 💥💥💥”, reageert de zanger onder de foto. En hij is niet de enige; ook de rest van Leco’s volgers is alleen maar positief. “Prachtig”, luidt slechts een van de vele complimenten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram