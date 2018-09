Dít ongebruikelijke deed Leonie ter Braak met haar placenta

In de meeste gevallen belandt een placenta na een bevalling in de prullenbak. Presentatrice Leonie ter Braak had echter andere plannen met de ‘huisjes’ waar haar twee kindjes 9 maanden lang in bivakkeerden.

Goede plek

De placenta van haar eerste zwangerschap begroef ze onder een magnoliaboom en die van haar jongste zoontje bewaarde ze in de vriezer.

Magnoliaboom

Leonie, die de moeder is van zoons James en Valentijn, realiseerde zich destijds dat het best apart is om een placenta te begraven onder een boom. ‘De hele familie stond eromheen met zo’n hoofd van: doen we dit nou écht? Maar ik vind het bijzonder dat daar onder die boom, op een landgoed nog wel, voor altijd iets van mij en James begraven ligt,’ vertelt ze tegenover Beau Monde. Leonie kwam op het idee doordat het in bepaalde landen een traditie is.

Vriezer

Leonie en haar man Floris wilden de placenta ook begraven na de geboorte van hun tweede zoon, maar dat verliep iets anders. Wegens tijdgebrek bewaarden ze de moederkoek in de vriezer. Totdat hun vriezer kapot ging. ‘Toen de vriezer stukging, heb ik die placenta zelfs, zonder dat ze wist wat het was, in de vriezer van de buurvrouw laten logeren.’ Inmiddels heeft het stel de placenta wel weer terug.

