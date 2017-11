Leonardo Di Caprio viert verjaardag in stijl

De gastenlijst van het verjaardagsfeestje van Leonardo DiCaprio was er eentje waar de meeste sterren alleen maar van kunnen dromen. De acteur werd zaterdag 43 jaar en hield zijn reputatie als ‘party animal’ hoog, door een feest te geven zoals alleen hij kan.

DiCaprio vierde zijn verjaardag in de nieuwste hotspot van Los Angeles, The Highlight Room in het Dream Hollywood hotel. Acteur Jamie Foxx en regisseur Quentin Tarantino waren de deejays en zorgden ervoor dat het feestje goed los ging.

Onder andere Robert Pattinson, The Weekend, Robin Thicke en zijn verloofde April Love Geary kwamen langs om de Oscarwinnaar te feliciteren.

